Kvaratskhelia, a Napoli un 'messaggero' del Real: "Ti aspetto a Madrid"

NAPOLI - Reduce dall'intervista al 'New York TImes' che lo ha incoronato come il nuovo artista del calcio mondiale , tanto che c'è chi arriva persino a paragonarlo a Maradona , Khvicha Kvaratskhelia è l'oggetto del desiderio dei grandi club europei e non fa eccezione il Real Madrid , che di campioni fa da sempre collezione. Le magie del talento del Napoli hanno incantato anche in Spagna dove i tifosi 'blancos' sognano di vedere presto il 22enne georgiano esibirsi al 'Bernabeu'.

Un doppio regalo da Madrid

E fare da 'messaggero' per il club di Florentino Perez è stato l'inviato della seguitissima trasmissione televisiva 'El Chiringuito de Jugones', che ha incontrato Kvaratskhelia a Castel Volturno a poche ore dal ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Eintracht al 'Maradona' portandogli un regalo speciale. Al fantasista azzurro è stata infatti consegnata la maglia dell'ex madridista Guti, personalizzata con una dedica di quello che era il suo idolo da bambino: "Per Khvicha, grazie per esserti innamorato del mio calcio. Il tuo farà innamorare molti bambini". Emozionato l'esterno di Spalletti. "Grazie - ha risposto - per me è molto importante". L'inviato gli ha poi consegnato anche una lettera, firmata dallo stesso Guti: "Spero che ti piaccia la maglietta e che i tuoi sogni si avverino. Spero di vederti presto a Madrid, un abbraccio e a presto". Questa la risposta di Kvaratskhelia: "Ancora grazie per la meglietta e la lettera, lui è una leggenda. Anche io ho un regalo per Guti e glielo manderò presto".