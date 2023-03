"United e Chelsea su Osimhen, il Napoli fissa prezzo record per cederlo"

Non è notizia l'interesse delle big di Premier League per Victor Osimhen. La novità è che De Laurentiis avrebbe fissato un prezzo base dal quale partire per privarsi del suo attaccante: 150 milioni di sterline, ovvero 170 milioni di euro. Lo rivelano dall'Inghilterra, la redazione di Sky Sports fa sapere che è questa la risposta del Napoli all'interesse di Manchester United e Chelsea per il bomber azzurro autore di 21 gol in campionato e 25 stagionali, autentico leader tecnico della squadra, inarrestabile capocannoniere della Serie A e giocatore in ascesa per doti, qualità e margini di crescita.