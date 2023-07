"Il Psg vuole Kane e non Osimhen! Vlahovic prima alternativa"

Luis Enrique fissa le linee guida per la ricerca del nuovo centravanti del Paris Saint-Germain : oltre a saper far gol, dettaglio fondamentale, il nuovo "nove" dei francesi dovrà essere bravo a legare il gioco e a partecipare alla manovra nel 4-3-3 che ha in mente l'ex ct della Spagna, da sempre cultore del bel calcio.

Psg, affondo per Kane: gli aggiornamenti

Per questo motivo, secondo Rmc Sport, il primo obiettivo del Psg per l'attacco è Harry Kane del Tottenham. La dirigenza francese, si legge, è stata a Londra la scorsa settimana, ha già parlato con l'entourage del calciatore, e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro. C'è da convincere Kane. L'inglese ha come priorità il Bayern che, però, non ha l'accordo col Tottenham. Per il Psg, invece, non sarebbe un problema accontentare gli Spurs che chiedono 100 milioni.

Quali sono le alternative del Psg?

Il piano B del club parigino si chiama Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte oppure Vlahovic della Juve, altro giocatore che secondo Luis Enrique ha le caratteristiche giuste per il suo tridente. Strano ma vero, per Rmc Sport Osimhen non è nell'elenco, forse troppo caro (De Laurentiis chiede 200 milioni) o con caratteristiche per Luis Enrique distanti dalla sua idea di calcio nonostante i 26 gol segnati in campionato.