Diretta calciomercato: Pulisic atterrato a Milano, l'Arabia punta Zaniolo LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (12 Luglio).

11:25

Mercato Juve, la priorità è Lukaku ma spunta Scamacca

Vlahovic sempre al centro dei pensieri, vero e proprio ago della bilancia bianconera di questi giorni. Perché una sua eventuale cessione, con base una settantina di milioni, aprirebbe scenari molto più dinamici degli attuali. LEGGI TUTTO

11:18

Dalla Francia: "Il Psg vuole Vlahovic, ha pronta l'offerta per la Juve"

Il Paris Saint Germain sarebbe su Dusan Vlahovic. È quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, il quale afferma che l'interesse del club francese per l'attaccante della Juventus aumenta giorno dopo giorno. LEGGI TUTTO

11:06

Milan, Pulisic: "Sono contento, voglio vincere dei titoli"

Christian Pulisic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai cronisti all'arrivo in quel di Malpensa. GUARDA IL VIDEO

11:04

Lazio, non c’è l’accordo per Pellegrini. Kerkez strizza l’occhio

Sarri è partito per Auronzo senza terzino sinistro. Non c’è accordo con la Juve per Pellegrini. Non è stata chiusa l’operazione Kerkez. Può esserci in ballo Arteaga del Genk. LEGGI TUTTO

10:42

Diamanti nello staff del Melbourne City: ufficiale

Dopo il ritiro dal calcio giocato, si apre un nuovo capitolo, o meglio, una nuova avventura per Alessandro Diamanti. L'ex centrocampista entrerà a far parte dello staff tecnico del Melbourne City.

10:22

Palermo, ufficiale Insigne

La società rosanero ha ufficializzato l'arrivo di Roberto Insigne dal Frosinone. Per lui contratto fino al 30 giugno 2026. "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Roberto Insigne. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Roberto il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

10:13

Sassuolo, è fatta per Boloca

Daniel Boloca sarà presto un giocatore del Sassuolo. Il centrocampista classe 1998 arriva dal Frosinone: fissate per oggi le visite mediche.

9:55

Milan, è il giorno di Pulisic

Ci siamo: oggi Christian Pulisic sarà rossonero. Lo statunitense, è atteso a Milano in mattinata per le visite mediche e per la firma sul contratto che avverrà nel pomeriggio.

9:42

L'Al Hilal mette nel mirino anche Zaniolo

L'Al-Hilal ha le idee chiare e vuole rinforzarsi ulteriormente. Dopo aver ufficializzato Koulibaly e in attesa che sbarchi Milinkovic-Savic, la società saudita ha messo nel mirino anche Nicolò Zaniolo, ex Roma, attualmente al Galatasaray.