Napoli, avanti con Osimhen per il rinnovo di contratto: la situazione

DIMARO FOLGARIDA - Non è finita: lo sarà soltanto quando Victor James Osimhen firmerà per esteso le numerosissime pagine del nuovo contratto con il Napoli e Adl ne siglerà altrettante. La storia del rinnovo di Osi, comunque, è un po' come quella del bicchiere, della prospettiva da cui si guarda: mezzo vuoto perché non s'è ancora sbloccata, un dato di fatto anche dopo quattro giorni di incontri, chiacchierate, colloqui, numeri, idee, desideri, rilanci, buio, contro-buio, cip e parola. Una partita a poker di quelle vere. La parte mezza piena, però, parla di piccoli passi: una base alla quale hanno lavorato Roberto Calenda, il manager del centravanti, e Aurelio De Laurentiis. Una full immersion cominciata mercoledì, dopo un incrocio per i saluti andato in scena nel giorno dello sbarco di Osi sul pianeta azzurro. Victor è arrivato insieme con il suo agente e la sola presenza è valsa ad annunciare quello che poi è regolarmente accaduto a seguire. Del resto, è un giocatore troppo importante e troppo corteggiato per non affrontare la situazione provando ad accorciare i tempi e soprattutto le distanze: sull'ingaggio, sulle modalità e dunque sull'eventualità di inserire una clausola e sul valore della clausola stessa. Un labirinto che agente, presidente e giocatore hanno intrapreso alla ricerca dell'uscita, di uno sbocco, una soluzione che faccia felici tutti. E così, dopo ore e ore di incontri, incroci, chiacchierare e calcoli la commissione permanente s'è ritirata: ieri Calenda ha lasciato Dimaro. Con la promessa di aggiornarsi al più presto con un nuovo appuntamento, meglio ancora se subito dopo la fine del ritiro di Dimaro o comunque a ridosso di quello di Castel di Sangro, in programma da venerdì al 12 agosto: Rudi ha detto che la felicità di Osimhen è centrale, e come se non bastasse la rottura tra il Psg e Mbappé continuerà a essere un pericolo - latente o concreto - fino a quando a Parigi il caso non sarà chiuso. O quantomeno non arriverà un centravanti con un nome diverso da Victor James.

Al lavoro E allora, la maxi-riunione è finita: ieri Roberto Calenda ha lasciato Dimaro e il ritiro del Napoli. Dopo quattro giorni di incontri con il Napoli, con Adl e lo stato maggiore del club: l'accordo non è ancora stato trovato, il dato saliente è questo, però è ovvio che tanto lavoro e tante chiacchierate hanno riacceso una trattativa che a un certo punto era finita nel pantano e che molto più prima che poi dovrà portare a un finale. Garcia è il primo spettatore: spinge affinché Osi, in scadenza nel 2025 a 4,5 milioni a stagione e valutato 200 milioni di euro dal presidente, resti e soprattutto concluda al più presto la ricerca di una felicità ritenuta essenziale presupposto per una stagione produttiva. Chi ha il coraggio di dare torto a Rudi? La distanza, però, resta: ecco perché serviranno nuovi colloqui. Il lavoro continua.

Incontro bis L'ottimismo, invece, è lo sfondo del quadro del rinnovo del contratto di Zielinski, in scadenza nel 2024, dopo la prima riunione andata in scena venerdì a Dimaro tra Adl e il suo agente Bart Bolek: il Napoli ha formulato un'offerta ritoccata verso il basso, rispetto all'ingaggio da 4,8 milioni per l'ultima stagione, e le parti hanno deciso di rivedersi ancora. Con una certa fiducia p e r il brindisi, come auspicato dalla squadra - grande tifosa dell'accordo - e soprattutto da Zielo. Lui vuole continuare a giocare con il Napoli e lo ha detto, ripetuto e sottolineato con il grande rifiuto alla super proposta araba dell'Al-Ahli. DeLa, ieri, ha incontrato anche Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Mario Rui: dopo il capitano, anche il terzino potrebbe prolungare. Vai Zanoli Per concludere: il Napoli ha rifiutato una proposta dello Sporting Lisbona per Alessandro Zanoli. Niente da fare. Anzi: Rudi lo sta osservando molto attentamente e so prattutto lo sta apprezzando. La sua conferma non è per niente esclusa, anche se il Genoa spinge per averlo in prestito.

