Magie e talento: perché il Napoli ha deciso di accelerare per Gabri Veiga

Tra pallonetti, tiri dalla distanza e conclusioni a giro si fa fatica a trovare un gol brutto nella stagione da sogno di Gabri Veiga con il Celta Vigo. Undici reti e quattro assist nella prima annata da protagonista in prima squadra per il ventunenne centrocampista nato a Porrino che il Napoli ha messo, con Koopmeiners, in cima alla lista per l'eventuale sostituzione di Zielinski, diretto in Arabia . Un giocatore che per caratteristiche e talento è coerente col calcio di Garcia e con le ambizioni della squadra col tricolore sul petto.

Gabri Veiga, dal ruolo alle caratteristiche

Gabri Veiga è cresciuto al Celta Vigo, con tre doppiette (l'ultima al Barcellona) è diventato subito faro della manovra lo scorso anno, ha unito gol a giocate d'alta classe, calcia col destro ma anche di sinistro, sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Garcia ma, volendo, può anche agire da trequartista, erede di Zielinski ma più alto di cinque centimetri (185) per aggiungere ancor più fisicità ad un centrocampo che per il nuovo allenatore del Napoli dovrà essere anche di sostanza.

La speranza di Benitez sul futuro dello spagnolo

Benitez se lo sta godendo in ritiro, spera di averlo con sé nella sua prima stagione in panchina col Celta Vigo, ma sa bene - e lo disse - che esiste una clausola da 40 milioni e dunque basta coprirla per vederlo partire. Gabri Veiga è arrivato in ritiro il 25 luglio dopo un'estate di voci e sondaggi: dal City al Psg, passando per il Liverpool e, ovviamente, il Napoli. Per il gioiello spagnolo il mercato sembrava passato invece ecco l'affondo del club di De Laurentiis. Non bastano 30 milioni. Ma si tratta a oltranza.