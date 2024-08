Osimhen all'Al-Ahli: salta l'accordo con il Napoli. Il Chelsea ci prova ancora

Osimhen, niente Arabia: c'è ancora il Chelsea

Non è stato raggiunto l'accordo economico tra il club arabo e il Napoli. La squadra saudita ha dunque chiuso con il Brentford per l'arrivo di Ivan Toney con il Brentford. La sessione estiva del calciomercato arabo chiude però il 6 settembre e potrebbero esserci sviluppi sul fronte Osimhen nel caso in cui non riuscirà a trovare l'accordo con il Chelsea. L'affare con i Blues è ancora in piedi, ma c'è distanza con il giocatore sull'ingaggio.

Osimhen-Arabia, i retroscena

Dalle parole dell'agente di Victor Osimhen Calenda, che allontavano non con i modi migliori qualsiasi possibilità di andare in Arabia, alla trattativa con l'Al-Ahli, il passo era stato breve. Nella giornata di ieri, il club arabo era talmente convinto di poter chiudere la trattativa in modo positivo che aveva fatto circolare tra i media locali notizie sulla firma imminente. Così non è stato, e l'Al-Ahli, per il momento, dovrà "accontentarsi" di Ivan Toney, tornato a giocare lo scorso gennaio con il Brentford dopo la squalifica per scommesse.