Osimhen, l'agente: "Rispetto per Victor, non è un pacco postale"

Roberto Calenda , agente di Victor Osimhen , si affida ai social per fare chiarezza sul futuro dell'attaccante del Napoli : " Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news ! ".

Osimhen e Lukaku aspettano novità sul futuro

Il futuro del nigeriano è ancora un rebus. La società aspetta offerte valide (la clausola è da 130 milioni) e Lukaku, intanto, si allena da solo in attesa di poter tornare a lavorare con Conte. L'attaccante di proprietà del Chelsea è infatti l'erede individuato dal club per l'eventuale sostituzione del nove azzurro. Osimhen, nel frattempo, resta a Castel di Sangro, si allena in gruppo agli ordini di Conte ma non partecipera ancora alle amichevoli. Ha saltato anche l'ultima di domenica contro gli albanesi dell'Egnatia.