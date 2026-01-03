Mourinho piomba su Lucca: così il Benfica potrebbe prendere l'attaccante del Napoli

NAPOLI - Il giro dei centravanti è partito in terza: Napoli, Benfica, Roma . È soltanto il primo atto, ma le indicazioni del prologo di mercato cominciano a trovare riscontri: Lorenzo Lucca continua a essere seriamente candidato a cambiare squadra in questa sessione, neanche sei mesi dopo il suo arrivo. Un acquisto importante, il secondo più ricco dell’intera campagna estiva dopo quello di Hojlund, 35 milioni complessivi tra i 9 dell’indennità di prestito e i 26 dell’obbligo di riscatto. Qualcosa non ha funzionato finora, è palese. Non è scoccata la scintilla e l’inserimento nel Napoli è stato molto più lento del previsto: da fine agosto all’ultima partita del 2025 a Cremona, Lucca ha collezionato 570 minuti complessivi distribuiti su 20 presenze in tutte le competizioni, e ha realizzato un solo gol contro il Pisa partendo dalla panchina il 22 settembre. Sembrava lanciato verso un altro tipo di parabola, soprattutto dopo l’infortunio di Lukaku , ma la strada s’è messa subito in salita e ora è giunta a un bivio: la partenza di Lorenzo è una possibilità concreta e il mercato comincia a recepire. E a muoversi.

Mourinho vuole Lucca al Benfica

Il Benfica di Mourinho ha preso informazioni, ha dimostrato interesse anche ad acquistarlo, ma la richiesta del Napoli è stata perentoria e ovviamente in linea con l’investimento iniziale: 30 milioni di euro. Difficile spostare certe cifre a gennaio, più probabile la cessione in prestito: secco o con diritto, si vedrà. La certezza è che Lucca piace al Benfica, ultimo avversario affrontato in Champions, ma non solo. Ci sono altri club all’orizzonte, in tanti hanno avuto contatti con il suo entourage: in Premier c’era il West Ham, che ha ormai chiuso Castellanos con la Lazio, e a quanto pare anche il Nottingham Forrest; e in Liga ha chiesto info all’entourage il Betis. In Italia, per il momento, pochi discorsi concreti: s’era parlato della Lazio e di uno scambio Lucca-Dovbyk con la Roma, ma la doppia strada non è considerata percorribile (i giallorossi puntano Raspadori e Zirkzee).

Il Napoli riflette su Dovbyk e guarda in Premier

Quella individuale, però, non è da escludere considerando che il giocatore è in uscita dalla Roma: gli agenti del centravanti ucraino, infatti, hanno proposto Artem al Napoli anche singolarmente. Si vedrà, è una possibilità, una pista da tenere in considerazione accanto ad altre: le strategie sono in via di definizione, tutto dipende da chi uscirà e dal modo in cui uscirà considerando che il club di De Laurentiis è obbligato a chiudere la campagna acquisti e cessioni in pari, a saldo zero. Tra l’altro, il ds Manna è sempre attento a ciò che accade negli altri campionati, soprattutto in Premier, area d’interesse molto vivace e soprattutto mare con acque profonde in cui pescare elementi in grado di spostare gli equilibri (vedi Billing un anno fa). Oggi e poi domani. Il ds non smette di guardare anche al futuro, ai giovani più interessanti del panorama internazionale: piace Milton Pereyra, talento argentino del Boca, attaccante di 17 anni entrato nella cantera Xeneixe quando ne aveva 7. Il pericolo di un addio ha fatto molto rumore a Baires, ricordando il caso Barido-Juve (che oggi gioca proprio al Napoli).