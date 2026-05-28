Al Napoli piace Zeballos: è il profilo giusto per l’attacco

NAPOLI - Giovani di talento ma già pronti nell'immediato: nell'identikit legato al prossimo mercato rientra anche il profilo di Exequiel Zeballos , anni 24, attaccante esterno del Boca Juniors pronto al grande salto in Europa. Soprannominato el Changuito , il monello, Zeballos è un'ala pura, amante del dribbling, destro naturale, un metro e 75, capace di giocare su entrambe le corsie - nel 2019, con l’Argentina Under 17, ha vinto il Sudamericano - con colpi (gol e assist) che hanno illuminato un teatro ricco di fascino come la Bombonera.

Zeballos obiettivo del Napoli: le caratteristiche del talento del Boca

Nel corso della sua giovane carriera ha agito anche da punta centrale. Insomma, un jolly dalle spiccate qualità che a Buenos Aires hanno imparato a conoscere e ad apprezzare nel tempo, sin dalle giovanili. Ora ha il contratto in scadenza (il 31 dicembre) e il suo futuro sembra segnato. Dall'Argentina, infatti, fanno sapere che l'addio è a un passo e che il Napoli può essere nel suo destino. In passato era stato anche vicino a club spagnoli e inglesi. La concorrenza, insomma, non manca. Un giocatore che piace, certo non l'unico in quel ruolo, aspettando che il mercato decolli dopo la scelta del nuovo allenatore.

Per la difesa c'è Khalaili dell'Union SG

DALL'ATTACCO ALLA DIFESA. Di sicuro, il ds Manna è sempre attento ai più interessanti talenti che il mercato globale può offrire. Per questo ha messo da tempo gli occhi su Anan Khalaili che può essere il primo acquisto per la fascia destra. Un giovane, anni 21, da affiancare a Di Lorenzo con spiccate doti offensive. Khalaili, israeliano di Haifa, terzino dell'Union Saint-Gilloise, ha una lunga falcata e margini di crescita importanti. Si è messo in mostra quest'anno con 6 gol, di cui 3 in Champions League (uno all’Atalanta) e 6 assist. Valutazione? Una ventina di milioni. Il Napoli ha messo la freccia e vuole chiudere in fretta.