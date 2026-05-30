Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay: il piano per portarlo al Maradona

Il nuovo Napoli ha già cominciato a prendere forma prima ancora dell’arrivo di Massimiliano Allegri : quando Conte ha comunicato l’addio al club, un mese prima della fine del campionato, il ds Manna ha accelerato l’attività preparata nel corso della stagione moltiplicando i contatti, gli incontri con gli agenti e i confronti con gli scout. Certe idee erano già chiare, ma ovviamente l’arrivo di Max imporrà anche nuove riflessioni e ulteriori valutazioni innanzitutto sugli uomini già presenti in rosa e di conseguenza sugli obiettivi da centrare per rinforzare i ruoli ritenuti più deboli. La base di partenza è che la squadra non sarà rivoluzionata ma soltanto ritoccata: pochi colpi ma ben calibrati. Il gruppo è solido, assortito, ci sono forza e talento. Leggendo i numeri delle ultime due stagioni mancherebbe qualche gol, quello sì, ma il problema potrebbe anche sparire potendo contare sin dall’inizio su Alisson e sfruttando tanto le sue capacità quanto quelle di Neres, uscito di scena a gennaio per infortunio dopo un vero e proprio exploit offensivo. Il Napoli ha una batteria di esterni importante contando anche Politano e Allegri potrà provare a rilanciare Lang dopo la bocciatura invernale. Noa, però, dovrà essere bravo a sfruttare l’onda del Mondiale che disputerà con l’Olanda e a dimostrare voglia di riscatto. Un po’ il discorso che vale per Lucca : per loro due, il club ha investito 65 milioni un’estate fa (30 e 35).

Napoli, spunta Rabiot

La capitale del mercato pronto a entrare nel vivo, però, è il centrocampo. Tutto gira intorno al cervello, al nucleo centrale del 4-3-3 che Max si appresta a disegnare invertendo il trend seguito dalla squadra da novembre in poi. In questo senso, a determinare gli orientamenti sarà il destino di Anguissa: se alla fine andrà via bisognerà intervenire colmando la lacuna con una mezzala di assoluto valore, all’altezza di quello di Frank, e il primo nome da valutare è quello di Adrien Rabiot. Quando c’è Allegri viene quasi spontaneo e automatico pensare a lui: è stato un totem della sua squadra prima alla Juve e poi al Milan. Ha enorme spessore, è completo, porta in dote assist e gol, intensità ed esperienza internazionale. È il gemello diverso di McTominay: lui è mancino e Scott invece calcia con il destro, ma i risultati sono statisticamente provati. Quando giocano loro aumentano le percentuali di vittoria: sarebbe una super coppia box to box. Ma poi bisognerebbe fare i conti con il Milan e non solo: Rabiot, 31 anni, ha un contratto fino al 2028 a oltre 5,5 milioni di ingaggio a stagione. Se Anguissa è in bilico, solide sono le posizioni di McT, Lobotka e Gilmour. Elmas, allo stato, non sarà riscattato dal Lipsia, ma è possibile che Vergara possa essere impiegato da mezzala: tutto dipenderà dalle idee dell’allenatore, ci mancherebbe.

I nomi per la difesa

Nel frattempo, c’è un bel po’ di movimento in difesa. In tutte le caselle. Compresa la numero uno, dove le quotazioni di Meret sembrano destinate a salire. Il Napoli, intanto, segue anche il portiere della nazionale ceca Matej Kovar, 26 anni compiuti il 17 maggio, avversario in Champions nella peggior notte di coppa in quasi cento anni di storia: in Olanda, contro il Psv. C’era anche lui a partecipare al 6-2; a graffiarlo due volte fu McTominay, ma alla fine fu tutto indolore. Kovar è di proprietà del Bayer Leverkusen, ad Eindhoven ha giocato in prestito, ed è con i tedeschi che bisogna trattare. Contestualmente, Manna lavora da tempo sui terzini di fascia destra da affiancare a Di Lorenzo: Anan Khalaili, israeliano dell’Union Saint-Gilloise, 21 anni, è sempre nei radar. A sinistra confermati Gutierrez e Spinazzola - pronto al rinnovo -, mentre il destino di Olivera è da valutare come quello di Mazzocchi. Per quel che riguarda i centrali, il blocco storico comprende Rrahmani, Buongiorno e Beukema. Rafa Marin e Marianucci rientrano dai prestiti al Villarreal e al Torino. Piace molto il centrale catalano della Lazio, Mario Gila, 25 anni e 25 milioni di valutazione.