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Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos: la nota del club

Il 23enne esterno brasiliano, arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona, è stato riscattato dagli azzurri: i dettagli
2 min
TagsnapoliAlissonCalciomercato

NAPOLI - Alisson Santos e Napoli avanti insieme. Una conferma meritata sul campo dal 23enne esterno brasiliano, arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona, che ora diventa anche ufficiale con il riscatto annunciato dallo stesso club azzurro.

Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos

In una nota pubblicata sul proprio sito infatti, il Napoli "comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal. Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo. Congratulazioni, Alisson!".

 

 

Il brasiliano 'rinforzo' per Allegri

Una notizia, quella del riscatto di Alisson, che farà di certo piacere al nuovo tecnico Massimiliano Allegri, scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis come erede di Antonio Conte (all'addio dopo due stagioni all'ombra del Vesuvio) e in attesa di liberarsi dal Milan per firmare il suo contratto con il Napoli.

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