Napoli, Khalaili e Dodo allo sprint: Manna tratta ma il cerchio si stringe

Il Napoli proverà a dare un’impennata al mercato già in questa settimana , dopo un periodo di inevitabile riflessione trascorso dalla scelta del nuovo allenatore ai primi contatti operativi . Un pilota ancora in pectore: prima di poter annunciare l’ arrivo di Massimiliano Allegri in panchina , il club deve ovviamente attendere che risolva il suo contratto con il Milan , liberandosi definitivamente dopo l’esonero . De Laurentiis è stato chiaro in merito anche nel giorno della presentazione dei ritiri precampionato , in programma a Dimaro Folgarida e Castel di Sangro tra metà luglio e metà agosto: «Il Napoli non ha ancora il nuovo allenatore e anche se ce l’avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali».

Napoli, Manna al lavoro

Il club, però, ha un direttore sportivo. E ciò significa che il mercato sta comunque viaggiando su binari paralleli, in attesa di convergere su quello unico che porterà alla nascita del ciclo di Max. Manna, il ds, ha già compilato da tempo una lista di profili interessanti e obiettivi veri che abbraccia un po’ tutti i ruoli della squadra, dal portiere al centravanti.

Il Napoli e le punte

Un bis, un secondo padrone della posizione che Hojlund ha gestito in totale autonomia nell’ultima, massacrante stagione considerando la cessione di Lucca a gennaio e l’infortunio di Lukaku ad agosto. E proprio loro saranno i primi uomini sui quali Allegri dovrà riflettere sul campo. Big Rom ha un altro anno di contratto e a più riprese, in questi giorni di preparazione con la nazionale in vista del Mondiale, ha spiegato di non essere intenzionato a chiedere la cessione, stuzzicando tra l’altro la curiosità di Allegri con le sue ultime prestazioni. Lorenzo, invece, rientrerà alla base dopo il prestito al Nottingham Forest, un’altra esperienza non esattamente entusiasmante, e prima di tracciare le linee guida bisognerà valutare con attenzione: un anno fa fu pagato 35 milioni (dall’Udinese).

La lista di Manna

Le certezze, intanto, sono Hojlund e Alisson: entrambi riscattati, uno dal Manchester United (44 milioni+6 per il prestito) e l’altro dallo Sporting Lisbona (16,5 milioni+3,5). Nel listone del Napoli, dicevamo, compaiono elementi di ogni tipo: c’è Matej Kovar, 26 anni, il portiere ceco del Psv Eindhoven e della nazionale al Mondiale che potrebbe affiancare uno tra Meret e Milinkovic-Savic. E ancora: Manna studia da mesi soluzioni sulla fascia destra, un terzino da affiancare a Di Lorenzo, e i nomi continuano a essere quelli di Anan Khalaili, israeliano di 21 anni dell’Union Saint-Gilloise, e Dodo, 27 anni, brasiliano della Fiorentina. Il primo costa 22,5 milioni di euro, l’altro una quindicina. Al centro della difesa l’obiettivo è Gila, catalano di 25 anni che Lotito ha promesso a Gattuso di tenere ancora un anno, nonostante sia in scadenza nel 2027.

Da sciogliere il nodo relativo al futuro di Anguissa, anche lui legato fino al 2027. Se la storia finirà, il Napoli guarda con attenzione a Richard Rios, 26 anni, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana impegnata al Mondiale.