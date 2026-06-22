Napoli, il mercato si accende: da Gila a Khalaili, tutte le mosse di De Laurentiis

Questione di prezzi, non di certo di sentimenti. Mario Gila e Anan Khalaili , un difensore centrale catalano di 25 anni e un terzin o destro israeliano di 21, potrebbero diventare in tempi ragionevolmente brevi i primi due acquisti del Napoli di Allegri . Sotto il profilo personale (i famosi sentimenti) è tutto già scritto: Gila e Khalaili hanno l’accordo con Manna , abile a muoversi in larghissimo anticipo con i due calciatori e i rispettivi entourage, ma il problema che va ancora risolto è quello di carattere economico (i famosi prezzi). Per la precisione: l’Union Saint-Gilloise ha chiesto 25 milioni di euro per Khalaili, mentre la prima richiesta della Lazio per Gila è stata 30 milioni. Ma se Lotito sta gradualmente abbassando le pretese, prendendo anche in considerazione la possibilità di strutturare un’operazione con l’inserimento di Lucca in prestito magari con diritto, in Belgio la resistenza è ancora di ferro. Con ordine.

Per Khalaili il Union Saint-Gilloise vuole ricavare più di 20 milioni

Il club di Saint-Gilles, area metropolitana di Bruxelles, vuole ricavare più di 20 milioni dalla cessione del suo treno di fascia destra. Uno dei protagonisti del double campionato-Coppa del Belgio realizzato in una stagione memorabile, con tanto di qualificazione ai playoff di Champions sfuggita per la differenza reti. Khalaili ha dimostrato le sue qualità soprattutto in Europa, vetrina prestigiosa, realizzando tre dei sei gol della sua grande annata; uno dei quali all’Atalanta. Manna lo segue da mesi e ha raggiunto l’accordo con lui: Khalaili vuole il Napoli. E poi ha parlato più volte con la sua famiglia - un padre ex portiere e un fratello centravanti, tutti insieme in vacanza in questo momento - invocando pazienza. Ha chiesto di aspettare ancora un po’ e di non prendere in considerazione altre offerte, ma la Premier incombe. La prima offerta da 15 milioni è stata respinta dal Saint-Gilloise. E in quest’ottica, un certo peso specifico ce l’ha di certo la percentuale sulla rivendita che ha conservato il Maccabi Haifa, il club di provenienza di Khalaili: 15%. L’idea è provare a raggiungere l’intesa attraverso una serie di bonus.

Gila ha già l'intesa con il Napoli

AVANTI TUTTA. È in vacanza anche Gila, alle Hawaii. Ed è guardando il Pacifico che attende novità dal suo agente Alejandro Camaño. Come nel caso di Khalaili, anche Mario ha già l’intesa totale con il Napoli e ha spiegato alla Lazio che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027. Ha voglia di cambiare aria, di respirare nuove sfide e soprattutto la Champions. All’inizio Lotito ha scelto la linea dura assumendosi il concreto rischio di perderlo a zero il prossimo gennaio, ma ora cominciano a intravedersi segnali d’apertura. La valutazione può scendere, anche perché è impossibile pensare a un investimento del genere per un giocatore che tra qualche mese sarà svincolato. Ma a condizionare le richieste resta anche per la Lazio la percentuale sulla rivendita che il Real Madrid ha conservato dopo la cessione del 2022: enorme, il 50%, la metà. La trattativa non è ancora partita ma Camaño ha costruito il ponte, tiene i contatti. E non è escluso che nell’affare possa entrare Lucca, gradito a Gattuso dopo i rifiuti per Rafa Marin e Beukema, con una formula da individuare (prestito con diritto, chissà). Il Napoli, un’estate fa, lo ha pur sempre pagato 35 milioni. Calma. Però avanti tutta.