Berardi alla Roma costerebbe solo 30 milioni: c'è un motivo

ROMA - Mimmo Berardi per il 4-2-3-1. E’ un pensiero sottile, per niente scontato, che sta affascinando la fantasia di José Mourinho. Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferme: se la Roma vende Zaniolo, supposizione teorica in questo momento, Berardi è l’ala destra che potrebbe prenderne il posto, alimentando l’idea di un cambiamento tattico che Mourinho ha spesso desiderato.

Roma, la scelta tra Zaniolo e Berardi Voi che fareste al posto della Roma? Un talento di 23 anni, accompagnato dalla ricca plusvalenza, sostituito con un campione d’Europa nato nel 1994, che mai ha tentato strade alternative rispetto al Sassuolo ma negli ultimi mesi sembra aver finalmente raggiunto la piena maturità calcistica. E’ un dilemma che a Trigoria anima le riflessioni, in attesa di sviluppi di mercato sui quali la Roma non ha molta voce in capitolo: oggi come oggi Zaniolo, l’eroe di Tirana, non ha ricevuto offerte concrete dal Milan e tantomeno dalla Juventus. Difficile immaginare che i Friedkin, pronti ad accogliere il norvegese Solbakken al posto di Carles Perez, decidano di investire 30 milioni su Berardi se prima non avranno incassato una cifra congrua per un altro attaccante. A meno che la proprietà, che ieri ha raggiunto quota 30.000 abbonamenti, non decida un colpo a sensazione in completa autonomia dalle cessioni per titillare l’entusiasmo del popolo.

Berardi, solo 30 milioni? Solo 30 milioni Berardi? C’è una ragione. La Roma vanta ancora un remunerativo diritto sul cartellino di Frattesi, cioè il 30 per cento sulla rivendita. Se il Sassuolo dovesse cedere il suo centrocampista alle cifre che sta chiedendo ora, superiori ai 30 milioni, la Roma sarebbe ben lieta di incassare la propria percentuale, circa 10 milioni, che l’aiuterebbero a far scendere il costo di Berardi. Se invece l’ad Carnevali abbassasse l’asticella, Mourinho potrebbe intanto avere Frattesi a cifre ragionevoli (il giocatore è gradito). E in un secondo momento, a seconda dei movimenti di Zaniolo, dedicarsi a Berardi. Di questo e non solo hanno parlato le società nell’ultimo incontro, avvenuto a Reggio Emilia a margine della finale scudetto Primavera. Alla Roma piaceva - molto - anche Maxime Lopez, che però è stato accantonato per puntare su Matic, che era una grande occasione. Al Sassuolo invece non dispiacerebbe assoldare, come da tradizione recente, qualche altro giovane uscito dal nido di Trigoria: un tipo come Felix, per esempio, che ha bisogno di giocare per diventare un prodotto finito, ma anche Filippo Tripi, jolly 2002 che della Primavera è stato capitano fuoriquota e nel prossimo ritiro partirà con i compagni più grandi.