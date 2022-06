Roma, Matic a Trigoria: firma sul contratto e i “compiti per le vacanze”

Questa mattina Matic sarà a Trigoria per concludere le procedure burocratiche: firma sul contratto di un anno con opzione per una seconda stagione a 4,2 milioni di euro netti compresi bonus. Il giocatore naturalmente farà un lungo giro del Fulvio Bernardini per scoprire i campi, la palestra, lo spogliatoio e tutte le aree comuni per i giocatori, poi riceverà dallo staff di Mourinho i "compiti per le vacanze". Perché come tutto il resto del gruppo anche Matic - che ripartirà per godersi un po' di relax con la famiglia - dovrà lavorare in queste settimane per essere pronto al raduno di inizio luglio. Esercizi fisici quindi e controllo dell'alimentazione per mantenere la forma e arrivare al 4 luglio allo stesso livello dei suoi futuri compagni di squadra.

Non un problema per Matic che ieri al suo sbarco in Italia ha mostrato una forma perfetta, segno che anche al termine della stagione non ha mai smesso di allenarsi anche individualmente.