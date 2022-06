Roma, passi avanti per Celik: nuovi contatti per l’accordo con il Lille

ROMA - Roma-Celik, passi avanti per definire il matrimonio. Il club giallorosso ha scelto il terzino destro per la prossima stagione, non un vice Karsdorp ma una vera e propria alternativa all'olandese da utilizzare tra le tante partite di campionato e coppe. Il terzino venticinquenne di proprità del Lille ha trovato da qualche settimana l'accordo con la Roma per un quinquennale a due milioni di euro netti a stagione, ora la dirigenza giallorossa e il Lille stanno parlando del suo passaggio in giallorosso: visto il contratto in scadenza nel 2023 la Roma è riuscita ad abbassare notevolmente il costo del giocatore. Molto presto andrà in programma un nuovo incontro tra le parti per riuscire a trovare l'accordo definitivo: l'operazione può chiudere sugli otto milioni di euro.