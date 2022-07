Dybala alla Roma, che colpo! Le reazioni della stampa estera

ROMA - Paulo Dybala è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma . Il nuovo colpo del mercato giallorosso, atterrato in Portogallo da qualche minuto per le visite mediche di rito , è il regalo che la famiglia Friedkin fa alla piazza giallorossa, in visibilio per l'approdo della Joya alla corte di José Mourinho . Un'atmosfera elettrica, di incredulità mista a stupore, condivisa anche dalla stampa estera: la scelta di Dybala ha fatto in pochi minuti il giro del mondo: dalla Francia alla Spagna , all' Inghilterra che esalta la coppia con Abraham fino alla madrepatria Argentina .

Dybala alla Roma: le reazioni della stampa estera

Il sì di Paulo Dybala alla Roma ha colto di sorpresa soprattutto la stampa estera. In Inghilterra, terra del suo prossimo compagno di reparto Tammy Abraham, la notizia ha fatto scalpore: "lavorerà bene con Tammy. In 293 presenze con i bianconeri, ha segnato 115 gol e fornito 48 assist". In Francia si sottolinea invece sul peso di Francesco Totti in fase di trattativa: "Paulo Dybala ha fatto la sua scelta. Per concludere questo prestigioso colpo, il club poteva contare sull'aiuto dell'allenatore e sul loro mito, Francesco Totti, che avrebbero insistito per 40 giorni prima ottenere la risposta" scrive Onzemondial.com. Un'attesa infinita, durata più di 40 giorni fino alla chiamata, decisiva, dello Special One. Un matrimonio, quello tra Dybala e la Roma, che ha radici lontane: quasi un inevitabile segno del destino. Nel 2020 infatti Tiago Pinto affidava ai microfoni di Gianluca Di Marzio il suo debole per la Joya: "Dybala è un piccolo Messi, è il mio giocatore preferito della Serie A". Il sogno è diventato realtà. Una realtà a tinte giallorosse.