Roma, il messaggio di Totti a Dybala e la consegna della maglia: avrà la numero 10

ROMA - Dybala alla Roma, grazie anche al contributo di Francesco Totti. Perché dopo le trattative di ieri tra Pinto e i Friedkin con l'entourage della Joya, anche l'ex capitano della Roma si è esposto in prima persona per convincere il ragazzo ad accettare la Roma.

Nella serata di ieri è infatti arrivato il messaggio di Totti sul telefono di Dybala per spingerlo a dire sì definitivamente e accettare l'offerta dei Friedkin. Il presidente della Roma e Tiago Pinto tra l'altro ieri hanno consegnato a Dybala la maglia della Roma con il numero 10 sulle spalle. Naturalmente dopo aver ricevuto l'ok di Totti che è ben felice di avere Dybala come erede: avrà la numero 10 per questa stagione.