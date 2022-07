Dybala, corsa e primo gol. Esordio in maglia Roma contro il Nizza

INVIATO AD ALBUFEIRA- In campo con i compagni, per il secondo giorno consecutivo. Paulo Dybala è apparso meno in ritardo rispetto alle previsioni, ha bisogno di lavorare, ma non si tira indietro. Ha faticato senza lamentarsi e prima di scendere in campo Mourinho si è intrattenuto con lui qualche minuto per spiegare il lavoro da svolgere. Sereno, concentrato, sorridente. E’ stato l’ultimo a lasciare il campo. E anche ieri Dybala ha continuato a lavorare doppio. Come accaduto negli ultimi due giorni, infatti, l'ex juventino aveva seguito un programma personalizzato anche ieri mattina, sotto gli occhi di Mourinho e dello staff. Vuole essere pronto per l’inizio cdel campionato.

Debutto col Nizza Abraham, Zaniolo, Mancini, Matic, Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Ibanez hanno lavorato con un altro gruppo, sono quelli che sono stati utilizzati di più nelle prime amichevoli e si sono allenati a ritmo ridotto. Dybala invece è rimasto con gli altri, è stato prima impegnato in un esercizio di possesso in transizione, con tre squadre da quattro. Chi perdeva il pallone andava in mezzo al campo per riconquistarlo, con una squadra che a rotazione faceva da jolly. Dybala con la maglia rossa smanicata ha agito in posizione centrale e ha giocato tanti palloni di prima. Mourinho in mezzo al campo ha sollecitato i giocatori: «Lascia la frustrazione» ha detto quando qualcuno perdeva palla. In questi giorni l’argentino ha cominciato a fraternizzare con i compagni, ha seguito alcune storie degli altri calciatori sui social, sta spesso insieme a loro, anche nei momenti liberi. Vuole giocare in un gruppo di amici. Paulo ha cominciato con grandi motivazioni la sua nuova avventura. L’allenamento è proseguito con una partitella a metà campo, disputata al termine dell’allenamento. Dybala ha realizzato il primo gol, battendo Rui Patricio con grande freddezza. Già domani debutterà con la maglia giallorossa nell’ultimo test in Portogallo contro il Nizza per uno spezzone di partita. Sarà la prima gara ufficiale con la maglia giallorossa numero 21. Questo test sarà utile per cominciare a capire come giocherà la Roma con Dybala e gli altri giocatori offensivi: Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Mourinho ha già in mente come sfruttare il grande potenziale offensivo a sua disposizione.