Belotti alla Roma…10 anni dopo. E ancora con Dybala

ROMA - Gli incroci del destino possono essere davvero incredibili. E di storie come queste, a scartabellare gli almanacchi o la rete, sicuramente se ne trovano tante. Magari con sfumature diverse. Andrea Belotti nel 2012 era un ragazzone - sì, già un ragazzone - di belle speranze all’Albinoleffe. Il settore giovanile della Roma lo monitorava attraverso i suoi osservatori da un anno. Proprio nell’edizione numero 64 del Torneo di Viareggio, quella del 2012, sembrò anche che si potesse materializzare un prestito per la Primavera giallorossa, di quelli che i club ponevano in essere per preparare il terreno ad una acquisizione in piena regola nell’estate successiva. Non se ne fece nulla. Uno di quei rigagnoli del mercato che restano sotto traccia, anche se in questo caso un argentino classe 1995, due anni in meno di Belotti, ha confermato tutto forse solo romanzando solo un po’ il senso delle cose. Si chiama Alexis Ferrante, questa estate è rientrato alla Ternana, le dichiarazioni sono datate negli anni in cui vestì la maglia della Primavera giallorossa: «Il ds Sabatini prese me alla Roma, preferendomi a Belotti». Difficile che le due operazioni potessero essere messe in concorrenza visto che uno era in età per la Primavera, l’altro per gli Allievi, ma è molto vero che la Roma aveva pensato a Belotti dieci anni fa: senza che quell’interesse si concretizzasse. Come si sta invece concretizzando ora.