Roma: assalto a Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos

La Roma all’assalto di Mady Camara . La società giallorossa è al lavoro per regalare a Mourinho il nuovo centrocampista dopo l’infortunio di Wijnaldum e sta portando avanti la trattativa per la mezz’ala dell’Olympiacos , classe 1997, oggi in campo nel playoff di Europa League contro lo Slovan Bratislava . Tiago Pinto è in contatto con il club di appartenenza e anche con l’entourage e lavora su un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto, con il giocatore ben contento di trasferirsi a Roma. Camara è titolare nell’Olympiacos, dove gioca con una vecchia conoscenza della Roma: Kostas Manolas .

Camara, dall'Ajaccio all'Olympiacos

Non c’è nessun problema invece per il tesseramento da extracomunitario: la Roma ha già preso Celik ma ha uno slot ancora libero, perché ha “perso” Mkhitaryan per fine contratto. Camara, cresciuto in Francia nell’Ajaccio, è arrivato all’Olympiacos nel 2018. Nelle prime stagioni ha giocato bene e segnato molto (15 reti complessive in campionato) mentre nell’ultima, meno efficace, ha firmato due gol in Europa League.