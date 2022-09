Carnevali: "Ecco perché Frattesi non è andato alla Roma"

"Frattesi alla Roma? Ne abbiamo parlato con Pinto ad inizio mercato. Ma non so quanto il club giallorosso fosse veramente interessato ad acquistarlo". Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , commenta le operazioni di mercato del club emiliano e la trattativa con la Roma per Frattesi. Un affare che non si è concretizzato. "C'era la voglia da parte del calciatore. Noi abbiamo dato una nostra valutazione, partendo anche dal fatto che la Roma detiene una percentuale del 30% sul suo cartellino. Per noi Frattesi ha una valutazione importante. Non siamo riusciti a trovare un accordo economico, ma probabilmente da parte della Roma non c'era tutto questo interesse a chiudere l'operazione. E noi siamo contenti, perchè non volevamo cederlo".

"Pinamonti è giovane, forte e italiano"

Diverso il destino di Scamacca e Raspadori, ceduti al West Ham e al Napoli. "Siamo molto soddisfatti del nostro calciomercato. In una sessione in cui non ci sonostate grandi cessioni, siamo riusciti a farne due importanti. Quella di Scamacca mi ha reso particolarmente felice, perchè abbiamo dato al calciatore la possibilità di giocare in Premier e per noi è stata una bella vetrina. Gli auguriamo di fare bene. Siamo contenti anche per Raspadori, che ha trovato una piazza prestigiosa come il Napoli. Queste due operazioni ci hanno permesso di acquistare dei giovani promettenti. Abbiamo avuto altre richieste, ma abbiamo deciso di non vendere più nessuno, perchè vogliamo mantenere la categoria. Abbiamo incassato 80 milioni, ma ne abbiamo investiti 50. Parliamo di cifre importanti per una società come la nostra, che ha comunque una proprietà solida alle spalle". Tra gli acquisti spicca Pinamonti. "Abbiamo investito su di lui 20 milioni di euro. E' giovane, forte e italiano. E sono convinto che i giovani italiani debbano avere maggiore considerazione".