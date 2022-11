Ancora qualche giorno e poi Ola Solbakken dovrebbe essere un giocatore della Roma. L'attaccante norvegese, che arriverà a parametro zero dal Bodo a gennaio, dovrebbe sbarcare in Italia all'inizio della prossima settimana, presumibilmente martedì. Non dovrebbe, però, andare in Giappone perché, al momento, il club norvegese non lo libera in anticipo. La Roma, in ogni caso, lo aspetta per visite e firma sul contratto visto che sarà lui il primo rinforzo del mercato invernale dei giallorossi.