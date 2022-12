L'Heracles vuole Satriano della Roma Primavera, il futuro è Padula

ROMA - A valanga. La crescita, l’affiatamento e la forza della Roma di Federico Guidi è stata messa in pausa sul più bello a causa del Mondiale. Vedi la cinquina rifilata alla Juventus nell’ultima uscita ufficiale, così come i tris inflitti al Milan, all’Inter e alla sorpresa Frosinone. Dopo quasi due mesi di sosta forzata, il campionato Primavera 1 sta per ricominciare e tutti inseguono la Roma capolista, prima con 5 punti di vantaggio sulla Juventus. La ripresa è fissata per il 6 gennaio: Faticanti e soci sono attesi dalla Fiorentina allenata dell'ex Alberto Aquilani, di seguito (10 gennaio) sfideranno il Lecce in Coppa Italia per raggiungere un posto nella griglia dei quarti di finale.

Heracles su Satriano Il mercato però potrebbe modificare l’assetto base della baby Roma. Antonio Satriano, per esempio, è finito nel mirino dell’Heracles Almelo, squadra che sta dominando la Eerste Divisie, la Serie B olandese. Lassù hanno un debole per gli italiani: vedi i trasferimenti in epoche (e modalità) diverse di Lucca, Mulattieri, Scamacca, Oristanio, Pellè e Quagliata. L’attaccante fuoriquota (2003) piace all’estero perché è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte della stagione. Del resto, ha realizzato 9 gol e 2 assist in 12 presenze. In più ha raggiunto meritatamente la maglia azzurra dell’Under 20 al pari di Claudio Cassano. Il ragazzo si trova bene a Roma, è felice del percorso che è riuscito a ritagliarsi dentro Trigoria.