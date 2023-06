"Everton su Abraham": svelata la cifra dell'offerta alla Roma

ROMA - Nonostante una seconda stagione in giallorosso non all'altezza della prima, per Tammy Abraham continuano a suonare sirene inglesi. Il 25enne centravanti londinese infatti continua ad avere estimatori in quella Premier League che aveva lasciato nell'estate del 2021 per trasferirsi dal Chelsea alla Roma che nel frattempo aspetta di capire quale sarà il futuro di José Mourinho.