La Roma chiama Nzola e Belotti rinnova: i dettagli

Quanto ci creda realmente di tornare «più forte che mai» nessuno lo sa. Forse giusto le persone che gli sono più accanto. Ma Tammy Abraham sta cercando di reagire nel migliore dei modi alla rottura del crociato che è stata una batosta pesantissima per lui e per la Roma. Crede in Dio, l’attaccante inglese, e a lui si affida per una rieducazione che sarà lunga e complicata: dopo un consulto dai medici svizzeri di fiducia della presidenza, il numero 9 della Roma deciderà, di concerto con il club e sembra anche con i consigli di Chelsea e nazionale inglese, dove operarsi . Italia oppure le ipotesi Francia e Stati Uniti: una decisione sarà presa nelle prossime ore. Appare sicuro, in ogni caso, che Abraham non tornerà in campo prima del 2024: febbraio nella migliore delle ipotesi , primavera inoltrata in quella più realistica.

Infortunio Abraham, piani stravolti

Il suo infortunio è stata una batosta tremenda anche per la Roma: al netto del dispiacere per un ragazzo che non avrà vissuto la sua migliore stagione, ma è amatissimo da tutti dentro Trigoria, c’è anche un mero aspetto economico: Abraham era considerato la prima opzione per fare una plusvalenza e mettere - in parte -a posto il bilancio. Adesso tutto il mercato, in entrata e in uscita, va rivisto. Anche se alcune certezze già ci sono.

Roma, Nzola la prima scelta

La prima: Andrea Belotti ha rinnovato per altri due anni. La seconda: la Roma fa sul serio per M’Bala Nzola. Ventisette anni da compiere ad agosto, 15 gol in 33 partite in questa stagione, è seguito da tempo da Mourinho e da Pinto. Dopo la partita contro lo Spezia di domenica, c’è stato un nuovo contatto tra la dirigenza giallorossa e quella ligure: i contatti sono avviati, il giocatore è chiaramente disponbile al trasferimento (per usare un eufemismo) e le cifre della trattativa non sono proibitive. Sei-otto milioni, con Shomurodov che difficilmente potrà essere inserito nell’affare: allo Spezia non interessa e guadagna troppo. Altri nomi low cost: Firmino e Arnautovic, giocatori d’esperienza che però, al momento, non sono in cima alla lista di Trigoria.