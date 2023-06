"Roma, Aouar ha firmato: nelle prossime ore l'ufficialità"

Roma, colpo Aouar: rinforzo per Mourinho

Centrocampista di qualità, classe ‘98, Aouar è francese di origine algerina e, dopo aver debuttato con i bleus in un’amichevole del 2020, ha annunciato di voler rappresentare la nazionale di famiglia. Negli ultimi tempi è stato spesso infortunato, per questola Roma lo ha sottoposto a diversi cicli di visite mediche, con un check-up completo che a quanto pare è risultato rassicurante. Aouar era cercato da numerose big europee e anche da altre squadre italiane, ma la Roma è riuscita a chiudere subito la trattativa per assicurarsi il giovane centrocampista, il primo rinforzo di mercato per Mourinho.