Roma, segnale di Scamacca che sogna giallorosso: serve l’intesa tra i club

ROMA - Uno scatto involontario oppure un segnale di mercato ? Questo lo sa solo Gianluca Scamacca che ieri, preso dal romanticismo per la sua Flaminia o dalla nostalgia per la sua Roma ha pubblicato dalla Sardegna una foto di un suggestivo tramonto tutto giallo e rosso . Inevitabile quindi l’entusiasmo dei tifosi per quel vero o falso segnale che porta alla Roma. Indizio di mercato o meno, Scamacca non vede l’ora di tornare a Trigoria e sta aspettando notizie dal suo entourage e soprattutto dal club giallorosso.

Roma, rilancio Scamacca

Il ragazzo dopo la sfortunata avventura al West Ham ha voglia di rilanciarsi in un club in cui giocherebbe titolare e in un campionato che già conosce alla perfezione. L’infortunio al ginocchio con tanto di intervento ha sconvolto la sua prima stagione in Premier League, e l’idea di ritornare in Serie A lo sta intrigando sempre di più, specialmente se nel club per cui tifa da quando era bambino. Ancor prima di vestire la maglia giallorossa nel suo percorso alle giovanili. Sia chiaro che l’accordo tra la Roma e il ventiquattrenne di Fidene (come Frattesi) si troverebbe in un batter d’occhio, senza neanche ragionarci più del dovuto. Nell’incontro che ha avuto Pinto due settimane fa a Londra con l’agenzia che cura gli interessi di Scamacca si è accennato a una bozza del contratto, fermo restando che un conto è un anno di prestito, un altro eventualmente se lo stipendio fosse per un ingaggio a titolo definitivo.

Roma, Tiago Pinto tratta col West Ham

L’altro contatto, più importante, la Roma lo avrà nei prossimi giorni col West Ham. Tiago Pinto si sta riposando in Portogallo (chissà, magari anche cercando soluzioni per il ritiro) dopo il lungo mese delle plusvalenze, ma non è escluso che nei prossimi giorni possa andare di persona a Londra per trattare col club inglese e cercare di strappare un accordo per il centravanti ex Sassuolo. Fin qui il West Ham ha chiuso le porte al prestito con diritto di riscatto, ma non è escluso che possa ammorbidirsi un po’ nelle richieste dopo aver incassato 105 milioni di sterline dalla cessione di Rice. Insomma, i soldi per fare mercato li ha (e già li aveva anche prima) grazie alla spesa folle dell’Arsenal. Tutto resta in ballo quindi, Scamacca è il primo obiettivo della Roma per l’attacco. Mourinho ha bisogno di gol, l’attaccante ne aveva segnati 16 due anni fa, nell’ultima stagione al Sassuolo e in giallorosso può sicuramente migliorare il suo score.

Scamacca in attesa

Scamacca dalla Sardegna, tra spiaggia e allenamenti, aspetta novità. Così come Mourinho che ha bisogno di avere il prima possibile il suo attaccante titolare: serve averlo nel ritiro a Trigoria per prepararlo alla stagione, alle tattiche della squadra, al feeling da stabilire con i suoi compagni di squadra. Scamacca attende, la Roma ci prova.