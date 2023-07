Roma, Mourinho-Morata e un legame che dura da anni: spunta una foto

ROMA - José Mourinho e Alvaro Morata potrebbero ritrovarsi, anni dopo, a difendere gli stessi colori: non è un segreto che lo Special One abbia messo lo spagnolo in cima alla lista dei desideri per l'attacco della 'sua' Roma . Un rapporto solido quello tra il tecnico portoghese e l'attaccante dell' Atletico Madrid , come testimonia una foto che ritrae i due ai tempi del Real .

Mourinho-Morata, stima datata

Le strade dei due si sono incrociate per la prima volta il 21 maggio del 2010: Alvaro era un giovane emergente della 'Cantera' blanca, mentre José Mourinho era pronto a laurearsi campione d'Europa con l'Inter. Il giorno prima della finalissima del 'Bernabeu' contro il Bayern Monaco, i nerazzurri si sono allenati a Valdebebas (centro sportivo del Real Madrid, ndr) e fu allora che Alvaro e José si incontrarono per la prima volta, come testimonia la foto. L'allenatore era pronto per trasferirsi al Real Madrid quell'estate: ha parlato con alcuni ragazzi delle giovanili, la Juvenil B, sottolineando che solo attraverso l'impegno avrebbe selezionato alcuni di loro per gli allenamenti con Cristiano Ronaldo, Benzema e Kakà. È il 14 giugno del 2010 quando Morata riceve la fatidica chiamata da Mourinho: "Sei convocato per gli allenamenti della prima squadra". L'allora 17enne attaccante entra così a far parte della rosa del Real Madrid per la tournée in California.

Morata, il debutto e i gol in maglia Real Madrid

Il classe 1992 debutta nell'amichevole di San Francisco contro il Club America a sei minuti dalla fine e fa ritorno nelle giovanili del Real Madrid per poi esordire in prima squadra nella stagione 2010/11 nei minuti finali contro il Malaga, in Liga spagnola. Mourinho crede sempre di più nelle potenzialità del giocatore e nell'agosto 2011 Morata sottoscrive con i 'Blancos' il primo contratto da professionista. La consacrazione definitiva del giocatore avviene nella stagione 2012/13: l'attaccante segna il gol della vittoria contro il Levante, regalando alla squadra di Mourinho un insperato successo nel finale di gara. "Sono stato io a portarlo in prima squadra e nessun altro", la rivendicazione dello Special One dopo il fischio finale. I due si sono poi 'sfiorati' più volte (nel 2017 Mou ha provato ad acquistare Morata per il suo Manchester United) ma senza successo. E ora i rumors sulla Roma: Alvaro e José si ritroveranno, finalmente, in giallorosso?