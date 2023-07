Roma, N'Dicka e Kristensen pronti per il Latina: Mourinho li osserva

Quasi quattro metri complessivi di muscoli, uno di fianco all’altro. Visti da vicino a Trigoria, mentre parlottano in inglese con Tiago Pinto , gli ultimi arrivati della Roma sembrano guardie svizzere più che calciatori: ma dopo i primi due giorni di allenamenti Rasmus Kristensen Evan N’Dicka stanno cominciando a prendere confi - denza con la Roma e con il loro nuovo posto di lavoro. Le prime impressioni sono ottime. Mourinho li sta seguendo con attenzione ed è curioso di vederli all’opera in una partita vera. Non è escluso, anzi è probabile, che li faccia debuttare entrambi venerdì nel test contro il Latina (squadra di Serie C) che precederà di un giorno la partenza per il ritiro nel sud del Portogallo, ad Albufeira. Nella testa dell’allenatore, ma anche della società, sono destinati a giocare titolari. O quasi.

L’esterno

Kristensen nei progetti dovrà sostituire nel ruolo di esterno destro Rick Karsdorp, al quale Tiago Pinto ha chiesto di cercare una squadra disposta ad acquistarlo. Karsdorp in verità non è convinto, vorrebbe restare appoggiandosi al ricco contratto fino al 2025 con la Roma, ma rischierebbe di non essere mai utilizzato. Non è neppure sicuro che Mourinho lo porti in Algarve per la seconda parte della preparazione, al contrario del turco Celik che è appena rientrato a Trigoria e rimarrà in organico. Tornando però a Kristensen, che è stato ingaggiato in prestito secco dal Leeds e che grazie a questo trasferimento conta di strappare il pass per l’Europeo 2024 con la nazionale danese, il suo arrivo consentirà a Tiago Pinto dnon assoldare un altro difensore centrale. Anche se andrà via Ibañez, come la Roma desidera, Mourinho non avrà bisogno di ulteriori innesti perché Kristensen essere utilizzato serenamente anche come centrale destro in una difesa a tre.

L'investimento

Sull’altro braccetto, come si dice in gergo, è invece candidato a giocare molte partite N’Dicka, che è stato contrattualizzato per cinque anni senza spendere un euro per il cartellino. Inizialmente sarà in concorrenza con Llorente ma essendo mancino di piede troverà spazio con Mourinho, che da due anni voleva uno specialista da piazzare sul centrosinistra. N’Dicka a gennaio parteciperà alla Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, così come Aouar partirà con l’Algeria, ma nel frattempo avrà già dimostrato le qualità che avevano attirato l’attenzione di molti club europei: N’Dicka è un difensore solido in marcatura, rapido in progressione e pericoloso nelle aree di rigore avversarie. Dopo cinque stagioni in Bundesliga, all’Eintracht, ha scelto la Serie A e la Roma per alzare il livello: a 24 anni era il momento giusto.