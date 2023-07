Il gioco di Mourata tra ironia e cultura

Per me quello che ha preso Mourinho, grazie. Ma dalla nascita: quello che ha bevuto, quello che ha mangiato, quello che ha letto, quello che ha respirato. Aria fresca, cibo sano e didietro immerso nel burro, come scrive uno dei suoi biografi per definirne la fortuna e l’agiatezza dei primi anni di vita. Che però c’entra poco: Mourinho è diventato Mourinho per forza propulsiva propria, per voglia di conoscere, per ansia di migliorare, per scelta di modelli culturali, ai quali non ha consegnato la sua anima: al contrario, ha assorbito le loro essenze e ci ha nutrito la sua personale visione del mondo. Non è diventato un superuomo, ovviamente. Ha fatto di meglio: è diventato un uomo ironico. Alla ricerca di continui modi di superarsi e stupire e colpire al cuore e al cervello e insieme ottenere ciò che desidera. Eminenza grigia e materia grigia, tutto alla maggior gloria di sé stesso e della causa del momento. L’ultima è sempre quella buona. Adesso c’è la Roma e non si può dire che l’allenatore non le abbia dedicato tutte le sue energie e tutti i suoi stratagemmi.