Tiago Pinto nervoso al telefono: c'entra il mercato della Roma? 

Sono giorni difficili quelli di Tiago Pinto . Il mercato degli attaccanti stenta a decollare e il dirigente si divide tra la squadra e il cellulare. Il video, realizzato dal nostro inviato, immortala il portoghese mentre passeggia nervosamente fuori dall'albergo, in prossimità del pullman della squadra. Che possano esserci di mezzo le trattative della Roma ?

Roma in cerca di 20 milioni per Morata

La telefonata di Pinto e l'offerta dell'Inter per Scamacca

Mani nei capelli, sguardo basso, completamente preso dalla conversazione: che ci sia di mezzo il mercato? Le voci della prima offerta dell'Inter per Scamacca forse sono già arrivate fino ad Albufeira. Il club nerazzurro ha infatti offerto al West Ham 20-22 milioni per l'attaccante da tempo monitorato dalla Roma. Saranno dunque giorni importantissimi per scoprire l'evoluzione delle trattative giallorosse...