Roma, Arnautovic è il giallo dell'estate: la chiamata e l'avvistamento

ROMA - Un giovane e un esperto, José Mourinho vuole due attaccanti. Il tecnico ha preso atto della trattativa e dell’operazione per il ventenne Marcos Leonardo (ostacolata dalle modalità di pagamento) ma continua a chiedere l’arrivo di un altro centravanti, uno con qualità e che sia pronto per l’inizio della stagione. Il primo nome sulla lista di Mou è ormai noto ed è quello di Alvaro Morata, contattato nuovamente per chiedergli di aspettare ancora la Roma che sta per ricevere un’offerta ufficiale del Nottingham Forest per Ibañez. Il club inglese sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il brasiliano: un’operazione che sbloccarebbe quindi anche quella legata all’attaccante spagnolo sia per l’offerta all’Atletico Madrid del cartellino (18-20 milioni) sia per lo stipendio dell’ex Juventus. Sono quindi ore decisive per il futuro della pedina titolare in attacco, per una cessione che potrebbe portare a un domino importante e che servirebbe ad accontentare anche il tecnico portoghese. Se invece la trattativa su Ibañez non andasse in porto a quel punto Mou virerebbe sul secondo nome della sua lista, quindi Marko Arnautovic. Il centravanti trentaquattrenne è considerato il giusto innesto per garantire alla sua squadra affidabilità, qualità e gol.