Morata: "Mourinho un grande allenatore, ma per ora la Roma non è un'opzione"

Alvaro Morata continua a essere il primo obiettivo del mercato della Roma. L'interesse della società giallorossa, e soprattutto quello di Mourinho, è ormai certificato. Intanto lo spagnolo è impegnato con l'Atletico Madrid in Asia e proprio dal ritiro sono arrivate le sue parole. "Sto lavorando e sono molto felice di essere qui - ha detto all'emittente americana Tudn - Roma? Non è un'opzione in questo momento". Poi su Mourinho. "È un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la mia prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".

Roma, Ibanez sblocca Morata Parole, quelle di Morata, che sembrano allontanarlo da un possibile arrivo nella Capitale anche se in realtà la situazione potrebbe sbloccarsi. Come? La società giallorossa è in attesa dell'offerta ufficiale del Nottingham Forest per Ibanez che è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il brasiliano. La cessione del difensore sbloccherebbe quindi l'operazione Morata per cui l'Atletico Madrid chiede non meno di 18-20 milioni.

Mourinho, tutti gli indizi che portano a Morata Del resto Alvaro Morata è il pallino di Mourinho che non ha perso occasione di mandare segnali importanti in questo senso. Dall'abbraccio "all'attaccante immaginario" che deve ancora arrivare a Trigoria all'orologio che segna le 19, numero di maglia di Morata, fino al ghiacciolo alla mora. Insomma, non serve altro per capire che il portoghese ha bene in mente il suo obiettivo.

