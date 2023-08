Roma, Ibanez non convocato per il Tolosa: l'addio è ad un passo

ROMA - E adesso Roger Ibañez è davvero ad un passo dall’addio alla Roma . Il brasiliano ha capito che la sua avventura è ai titoli di coda. Le offerte ci sono e sono arrivate a due intermediari diversi che lavorano con lui: da una parte c’è il Nottingham Forest che mette sul piatto 20 milioni più 10 di bonus , dall’altra c’è l’Ah-Ahli che ne mette cinque in più di parte fissa . Queste le cifre alla Roma. Poi ci sono quelle a Roger: quattro o cinque anni di contratto a quattro milioni in Inghilterra, sette o otto in Arabia. Stipendi che a neppure 25 anni possono far girare la testa e sono l’unico vero motivo che sta spingendo il difensore lontano da Roma. E che ha fatto sì che l’offerta araba fosse quella in grado di convincere davvero il giocatore. Non c’è ancora il sì definitivo, ma sembra questione di ore , con le visite mediche in programma a Parigi. Quando? Presto.

Roma, si lavora al rinnovo di Dybala

Alla fine, più che una questione tecnica, è una questione di soldi. Soldi che a Trigoria faranno molto comodo sia per il presente, cioè il mercato attuale, sia per il futuro. E il futuro ha il nome e il cognome di Paulo Dybala. Perché è vero che la clausola dell’argentino (12 milioni per l’estero, 20 per l’Italia) è scaduta a fine luglio, ma è vero anche che si riattiverà alla prossima finestra di mercato. A gennaio. A meno che la Roma non rinnovi al suo leader tecnico (e commerciale) il contratto: farlo con una maggiore liquidità renderebbe tutto più facile.

Roma, Ibanez non convocato

Ibañez questo lo sa, sa bene di essere, da tempo, l’indiziato numero uno alla cessione e per questo la non convocazione di oggi per l’amichevole contro il Tolosa non è stata poi una sorpresa così grande. Il brasiliano riflette e con lui la famiglia perché queste sono ore decisive per il futuro. Non si tratta solo di un cambio di squadra o di campionato, ma di vita, e perciò Ibañez sta ponderando bene tutto insieme alla moglie Bruna. La Roma, chiaramente, spera di monetizzare il più possibile, visto pure che il 10% della rivendita andrà destinato all’Atalanta. La palla, quindi, è nelle mani del giocatore e dei suoi agenti, ma Pinto e i Friedkin hanno fretta, perché la liquidità necessaria per il mercato (parametri zero a parte) arriva proprio da queste operazioni. Plurale d’obbligo: dopo l’addio del difensore, la Roma spera di cedere Karsdorp.

Roma: Karsdorp tace, Ibanez è sacrificabile

L’olandese tace e non dà segnali, Ibañez invece ieri ha pubblicato nove immagini in bianco e nero del ritiro portoghese con le emoticon di una pellicola e di una macchina fotografica. La Roma ha risposto con una faccina con gli occhi a cuore, i commenti sono stati tutti dello stesso tenore: è ora di andare. Al netto degli errori di questa stagione, soprattutto nei derby, il difensore negli ultimi tre anni ha sempre avuto un buon rapporto con la gente e quindi non c’è la corsa all’insulto o al commento di cattivo gusto come in altre occasioni. Ma i romanisti hanno capito che senza la cessione di un big non c’è la possibilità di fare mercato. E allora lui è uno dei sacrificabili senza troppo rimpianto. Stessa cosa per quanto riguarda Mourinho che forse avrebbe anche tenuto il difensore ma è il primo ad essere ben consapevole della situazione della Roma. Situazione che, tra l’altro, rende obbligate anche le scelte successive: giocando a tre dietro, e con N’Dicka che andrà in coppa d’Africa, c’è bisogno di un’alternativa a Llorente, Smalling e Mancini, visto che Kumbulla non sarà a disposizione almeno fino a febbraio. Il budget non sarà enorme, ma tutti questi discorsi saranno fatti nei prossimi giorni. Prima bisogna capire dove andrà Ibañez e a quali condizioni. Oggi i suoi compagni voleranno a Tolosa, lui resterà a casa e chissà che la situazione non si sblocchi nelle prossime ore.