Matic adesso preoccupa la Roma: il retroscena sullo spogliatoio

ROMA - «Scommetto che aprendo la foto avete pensato all’arrivo di un nuovo giocatore». Poi le risate. Perché José Mourinho, come ha detto nell’intervista al nostro giornale, si diverte anche nelle difficoltà. Pur sottolineando che a dodici giorni dall’inizio della stagione, la partita contro la Salernitana, mancano cinque pedine nel suo organico. Roger Ibañez è ormai in partenza per l’Arabia Saudita e Nemanja Matic rischia di lasciare la squadra per volare in Francia. Beato José, dicono i tifosi tra radio e social, che riesce a riderci su. Per loro la situazione è tragicomica pensando che il 20 agosto - a oggi - il tecnico avrà a disposizione solamente 15 giocatori di movimento. Di cui uno, Karsdorp, che la Roma sta provando a cedere in tutti i modi. Considerando l’impiego di dieci uomini in campo più Rui Patricio, in panchina ci saranno cinque elementi di movimento più qualche giovane, Svilar e Boer. Una situazione surreale, e che naturalmente sta spaventando i tifosi, ma anche la stessa squadra che vede le partenze ma non arrivi nello spogliatoio.