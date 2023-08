Atalanta, le scelte su Zapata e Muriel in amichevole e i segnali alla Roma

BERGAMO - La Roma continua a lavorare duramente sul mercato, ancora a caccia dell' attaccante da regalare a Mourinho . Sfumato Scamacca , andato all' Atalanta , i giallorossi potrebbero puntare proprio sui due attaccanti di cui i nerazzurri si potrebbero liberare: Duvan Zapata e Luis Muriel . Dai due giocatori sarebbe già arrivato l' ok all’eventuale trasferimento , ma rimane da trovare l'accordo con il club. E intanto dall'ultima amichevole dell'Atalanta sono arrivati segnali importanti.

Atalanta, le scelte su Zapata e Muriel in amichevole

Nel corso dei test pre-campionato, l'Atalanta ha sfidato in amichevole la Pergolettese, club di Serie C. Per i due attaccanti su cui c'è l'interesse della Roma, un tempo e un gol a testa: Zapata ha giocato il primo tempo, sbloccando la partita allo scadere, mentre Muriel ha preso il suo posto nella ripresa firmando il 3-0 finale all'88'. In mezzo la rete di Scamacca, anche lui subentrato nella ripresa. La Roma rimane ad osservare mentre Tiago Pinto prepara l'offerta per convincere il club, tenendo conto dell’età e anche dello storico dei loro infortuni.