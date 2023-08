Mourinho e quella frase su Zapata e la Roma che può diventare realtà

L'enigma su chi sarà la punta della Roma la prossima stagione continua. Dopo i nomi di Morata , Scamacca e Marcos Leonardo è comparso quello di Duvan Zapata . L'attaccante colombiano, attualmente in forza all'Atalanta , vuole i giallorossi e anche Mourinho lo gradirebbe per rafforzare il reparto offensivo della sua squadra. Proprio lo Special One, in un'intervista di due anni fa, aveva espresso il suo apprezzamento per il numero 91 nerazzurro...

L'offerta di Pinto e le parole di Mourinho su Zapata e Muriel

Tiago Pinto ha mosso una prima offerta all'Atalanta per Zapata: 1 milione di euro per il prestito, proposta al momento rifiutata dal club bergamasco. È dunque chiara la volontà della Roma di regalare a Mourinho una punta di suo gradimento. Lo Special One non ha mai nascosto l'apprezzamento per il colombiano e in un'intervista rilasciata due anni fa aveva dichiarato: “Non abbiamo quell’esperienza dei giocatori di 30-33-35 anni, non abbiamo questa esperienza come tu vedi alla Juve con Cristiano, al Milan con Giroud e Zlatan, o con Muriel, Zapata, con tutti questi giocatori già con grande stabilità ed esperienza. Non abbiamo questo, però, a livello potenziale, con questi ragazzi io non potrei essere più felice”. Un altro dei nomi citati dall'allenatore portoghese è quello di Luis Muriel. Anche il numero 9 è stato sondato dai giallorossi ma il club della Capitale ha perso da giorni i contatti dell'entourage del colombiano che sembra essere in direzione Eintracht...