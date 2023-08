Roma, Mourinho chiama Zapata: la strategia studiata con Pinto

ROMA - Tutto su Duvan Zapata . Ancora una volta. Con la speranza che il colombiano abbia risolto completamente i problemi fisici e con la speranza, soprattutto, che Pinto riesca a convincere l’Atalanta ad abbassare i tre milioni per il prestito oneroso. Sono trascorsi più di due mesi dall’infortunio di Abraham , mancano nove giorni alla prima partita ufficiale della stagione e la Roma, Belotti a parte, non ha ancora una punta centrale. Oltre che un altro centrocampista e un difensore. Ma questa è un’altra storia. I tifosi sono delusi (nella migliore delle ipotesi) o infuriati e per accorgersene basta accendere una radio oppure leggere le centinaia di commenti sui social. Un esempio: ieri il club ha pubblicato un’immagine di un occhio di Bove scrivendo: «Indovina chi?» e il commento più educato è stato: «Spero la prossima punta». Già, ma chi sarà la prossima punta della Roma?

Roma al lavoro per Zapata

L’attaccante dell’Atalanta non è il primo nome, e neppure il secondo, della lista della Roma. C’era Morata. Poi Arnautovic. Zapata ha però tre caratteristiche che possono piacere a Mourinho: è forte, è esperto, conosce la Serie A. E ha anche voglia di dimostrare, a 32 anni, di non essere un giocatore finito. Logicamente, le condizioni fisiche destano preoccupazione, ma in questo momento a Trigoria bisogna andare diretti all’obiettivo e fare di necessità virtù. A maggior ragione dopo che ieri la Roma ha provato, senza successo, a soffiare l’argentino Beltran alla Fiorentina. E quindi i soli 2 gol dello scorso anno, le 13 partite di campionato saltate e le appena 14 da titolare, su 25, non possono essere troppo prese in considerazione.

Le parole di Mourinho su Zapata e Muriel

Mourinho, al netto dell’attaccante giovane (anche la questione Marcos Leonardo è un rebus) ha chiesto una punta esperta da mettere subito dentro. Perché non ha tempo da perdere e perché non immaginava di arrivare alla vigilia del campionato senza il sostituto di Abraham. E quindi sono tornate d’attualità le sue parole di un anno e mezzo fa quando disse: «Non abbiamo quell’esperienza dei giocatori di 30-33-35 anni, non abbiamo quello che ha la Juve con Cristiano, il Milan con Giroud e Zlatan, o l’Atalanta con Muriel e Zapata. Io - chiarì all’epoca - sono contento dei miei, ma non abbiamo questi giocatori già con grande stabilità ed esperienza». L’arrivo di Zapata colmerebbe, almeno, questa lacuna. A cifre relativamente contenute: 3 milioni per il prestito oneroso (la Roma spera si abbassi) più il riscatto da 6-7 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Il 40% delle presenze più bonus legati al rendimento dell’attaccante.

Roma, rebus Marcos Leonardo

Nel frattempo, Pinto cerca di capire se ci siano o meno i margini per chiudere Marcos Leonardo. Ieri aveva provato a virare su Beltran offrendo 15 milioni (rateizzati) più bonus anche perché il Santos non sembrava avere voglia di cedere il suo gioiello. Il ragazzo e il suo entourage spingono per la cessione ma al momento non si registrano aperture. La Roma ci proverà ancora forte dei buoni rapporti con la sua agente, Raffaela Pimenta, e della precisa volontà di Marcos Leonardo e della sua famiglia. La situazione, però, non è semplice e con il passare delle ore appare sempre più difficile da sbloccare.

Beltran sfumato, giornata dura per Pinto

Anche per questo nelle ultime ore Tiago Pinto aveva provato a strappare Lucas Beltran, 22 anni, alla Fiorentina. Mandando su tutte le furie la società viola (anche con accese telefonate a Trigoria) che, per tutto il pomeriggio, ha temuto che l’offerta da 2.5 milioni della Roma (oltre all’ipotesi di giocare con l’amico Dybala) potessero avere la meglio sull’accordo già trovato con il ragazzo e con il River. Per qualche ora Beltran è sembrato davvero a un passo da Trigoria poi, in serata, la chiamata definitiva con Burdisso e Pradè che ha sbloccato la situazione. Beltran già oggi andrà alla Fiorentina. Chi andrà alla Roma, invece, è ancora un mistero.