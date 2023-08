Roma, le parole di Gasperini sulla possibile cessione di Zapata: cosa ha detto

Roma, Gasperini parla di Zapata

A fine partita, Gasperini ha messo il focus su Zapata, destinato alla Roma: “Io tengo a sottolineare solo che è molto forte. È vero che ha avuto degli infortuni, ma come tutti gli attaccanti in un calco duro. L’anno scorso è stato solo sfortunato, nelle ultime giornate stava facendo bene. Adesso è recuperato e forte, poi la società deciderà cosa fare“. Poi il pensiero sul mercato si fa più ampio: “In attacco non sono entrati Muriel e Cambiaghi, ma abbiamo dei numeri. Zapata viene spacciato per finito per gli infortuni ma non è così, anche Scamacca e Touré hanno avuto infortuni. Zapata è un giocatore a posto e lo ha dimostrato stasera. Sarei molto contento di De Ketelaere perché mi piace molto, sarebbe bello averlo da noi. Siamo contati in alcuni reparti, non si considera che molti giocatori che sono andati via. Va benissimo ma dobbiamo completare la squadra“.