Roma, vicino l'accordo con Zapata: i dettagli e cosa manca

La Roma stringe per Zapata: pronta una nuova offerta all'Atalanta

I giallorossi sono vicini all'accordo con il calciatore, che contano di raggiungere nelle prossime ore per andare poi a trattare da lunedì (14 agosto) con la Dea, la cui priorità è ora definire l'arrivo di De Keteleare dal Milan. L'ultima offerta della Roma non si era avvicinata alle richieste dell’Atalanta, che vuole 3 milioni per il prestito più 7 per l’obbligo di riscatto condizionato al 40% delle presenze e bonus legati al rendimento. Vista la fretta e l’assenza di alternative (low cost) il general manager romanista Tiago Pinto sta studiando una nuova offerta, quella possa definitivamente convincere i bergamaschi.