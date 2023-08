Roma, le alternative a Zapata in attacco: da Kean a Jovic, tutti i nomi

Le alternative a Zapata

Alla Roma serve una prima punta, questa è l'unica cosa certa, chi sarà invece è ancora tutto da decifrare. A Tiago Pinto sono stati offerti Jovic e Kean, ma lo juventino non arriverebbe in prestito, come puntualizzato da Torino. La suggestione, che però non trova conferme da Londra e dal Chelsea, è Lukaku, che con la Juve si era accordato per 11 milioni netti all'anno. L'ultimo nome è quello di Marcos Leonardo che però la Roma ha già bloccato per gennaio. Il tempo stringe, Mourinho ha bisogno di un attaccante.