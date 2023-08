Diretta Lukaku, è a un passo dalla Roma: segui tutti gli aggiornamenti LIVE

Aggiorna

ROMA - Lukaku è a un passo dalla Roma, ci siamo. Le ultime ore hanno dato un'ulteriore spinta verso la chiusura della trattativa, che comunque resta aperta e viva. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

16:33 La presunta fidanzata di Lukaku Fronte vita privata: Megan Thee Stallion, rapper americana classe 1995, è stata avvistata in atteggiamenti molto intimi con Lukaku al matrimonio di Lautaro Martinez in Italia. Al momento non è chiaro se tra i due ci sia un flirt in corso o solo una bella amicizia.

16:15 Il punto sulla trattativa Lukaku-Roma Tutto si muove sull’asse Italia, Inghilterra e Belgio: c'è fiducia ma adesso la situazione dipende anche da Lukaku. LEGGI TUTTO 15:47 Lukaku è una necessità "Romelu è una necessità", leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni. LEGGI TUTTO 15:35 Lukaku ancora in Belgio. Cosa manca per chiudere Intanto Lukaku è ancora in Belgio, a Bruxelles, in attesa del via libera definitivo. Ballano 4,5 milioni di differenza tra offerta della Roma (7 mln) e attuale stipendio (11,3 mln). L'affare adesso è in mano ai dirigenti di Roma e Chelsea, con Todd Boehly partito per il Connecticut.

15:25 Lukaku alla Roma, come stanno reagendo i tifosi Ansia alla stelle, l'attesa che sale e i social che ormai sono inondati dall'hashtag #Lukaku, l'entusiasmo dei tifosi della Roma è incontenibile. Si attende solo l'annuncio, intanto via web dilagano reazioni e commenti su quello che sarebbe il colpo dell'estate. LEGGI TUTTO 15:13 Si lavora sullo stipendio di Lukaku Ok l'intesa Roma-Chelsea, ora si lavora per trovare quella che riguarda lo stipendio di Lukaku. I giallorossi possono spingersi fino a 7-7,5 milioni, Big Rom deve accettare di ridursi l'ingaggio perché il Chelsea non intende partecipare al pagamento degli 11 milioni netti che percepisce Lukaku dai Blues.

15:05 I dettagli dell'accordo con il Chelsea Roma e Chelsea hanno trovato l'accordo per il prestito secco, è caduta la richiesta degli inglesi dell’obbligo di riscatto. Si va sul prestito secco oneroso sulla base di 5 milioni di euro. Tra stasera e domani mattina la Roma conta di trovare anche l'accordo sull’ingaggio di Lukaku.

14:55 Lukaku alla Roma, passi in avanti Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti importanti per la definizione dell'operazione Lukaku, che è sempre più vicino alla Roma. I vertici giallorossi e il Chelsea si vedranno ancora stasera dopo i fitti colloqui di ieri, si cerca la chiusura definitiva.

