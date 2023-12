Renato Sanches e Spinazzola rischiano il taglio: la Roma ci pensa

Leonardo Spinazzola e Renato Sanches non possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla Roma. Poche soddisfazioni, tanti problemi - chi in campo, chi in infermeria - e la delusione dei tifosi. Oltre all’ insofferenza di Mourinho che sperava di avere due titolari e invece nell’ultimo periodo si ritrova a considerarli solo per la panchina. O peggio. Renato Sanches contro il Napoli è rimasto fuori dai convocati - ufficialmente per influenza - ma difficilmente sarebbe entrato in campo, Spinazzola invece ha visto l’intera gara dalla panchina. Due segnali di come entrambi stiano vivendo un momento davvero difficile e che potrebbe portare a una clamorosa evoluzione della loro stagione: la partenza da Roma già a gennaio. Nell’ambiente di mercato circolano voci sempre più insistenti sul possibile addio di Renato Sanches , in prestito dal Paris Saint Germain, e sulla cessione di Spinazzola per liberarsi di un ingaggio pesante e investire su un giovane di corsa e prospettiva. Caratteristiche citate da Mourinho dopo la sfida contro il Bologna.

Flop Renato Sanches

Insomma, il mercato potrebbe accendersi anche in uscita. La Roma può valutare insieme al club francese di terminare il prestito del centrocampita portoghese, facendo leva anche sui buoni rapporti tra i due presidenti e le società, per toglierlo dalla lista Uefa (ha giocato appena 111 minuti) e liberare un posto per un altro giocatore, che può arrivare in inverno o per uno tra Azmoun e Kristensen. Il suo stipendio ammonta a circa 3,5 milioni di euro netti più bonus: uno sproposito visto il suo rendimento complessivo di appena nove presenze e 227 minuti (su 2070 totali). Insomma, il pupillo di Tiago Pinto tormentato dagli infortuni potrebbe salutare la Roma in anticipo e non per forza in estate: in ogni caso non c’è dubbio che sarà solo di passaggio a Trigoria senza alcuna possibilità di riscatto.

Spinazzola in scadenza

Diverso il discorso di Spinazzola. L’esterno non ha grandi problemi fisici ma le sue prestazioni sono deludenti e hanno spinto Mou a toglierlo all’intervallo col Bologna e a lasciarlo fuori col Napoli. Spinazzola non dà più le garanzie di una volta, il suo contratto è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. Club sauditi sono sulle sue tracce (così come qualche squadra italiana di media fascia) e se dovesse arrivare un’offerta per gennaio la Roma la prenderebbe seriamente in considerazione per avere un sostituto con maggiore gamba e risparmiare sull’ingaggio (3,5 milioni). Destino vuole che per un Leonardo (Bonucci) che può entrare, un altro invece può uscire.