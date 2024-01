Il Brasile spinge per Mourinho ct, ma lo Special One vuole solo la Roma

Mou pensa soltanto alla Roma

L'opinione pubblica chiede al nuovo ct la qualificazione e un'ottima prestazione ai Mondiali del 2026, in programma nel continente americano. Il grande ostacolo al piano della CBF (la federcalcio brasiliana, attualmente commissariata in attesa di nuove elezioni ordinate dalla Fifa) è che Mourinho ora ha in mente soltanto la Roma: in attesa di una mossa dei Friedkin per il rinnovo di contratto, la priorità dello Special One è solo la squadra giallorossa, in virtù soprattutto del fortissimo legame che si è creato, in quasi tre anni, con i tifosi romanisti. Proprio Mourinho, in un'intervista alla Rai dello scorso novembre, aveva previsto che Ancelotti non avrebbe lasciato il Real Madrid per la nazionale brasiliana: "Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro? Da madridista e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima stagione Carlo sia ancora lì - le parole dell'allenatore della Roma - sono sicuro che, al primo segnale di Florentino Perez, Carlo rimarrà, perché lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui. Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole.... E quel pazzo sono stato io".