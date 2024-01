ROMA - "È un ragazzo giovane che ha 10 minuti di Serie A, ma anche uno dei prospetti del calcio europeo. Sarà un grandissimo giocatore". Così José Mourinho, alla vigilia di Roma-Atalanta, ha presentato in conferenza Dean Huijsen nel giorno in cui diventa il suo ufficiale il suo arrivo in giallorosso dalla Juventus.