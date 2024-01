ROMA - La situazione legata al mercato della Roma è ormai chiara anche ai sassi: senza cessioni sarà impossibile rinforzare la rosa in questa finestra di mercato invernale. Così al netto del giovane Huijsen, nel derby la sua prima partita da titolare tra i grandi, Mourinho continua a rimanere in emergenza tra difesa e centrocampo. Aspetta, ma non si illude, almeno fin quando non vedrà qualcuno dei giocatori che sono a Trigoria fare le valigie e salutare i compagni.