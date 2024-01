Roma-Sanches: l’ora di dirsi addio. C’è Söyüncü per la difesa

La prossima sarà una settimana decisiva per il futuro di Renato Sanches, di fatto scaricato dalla Roma. L’«ossessione» di Tiago Pinto potrebbe concludere la sua avventura in giallorosso prima “dell’ossessionato” perché il Besiktas ci sta provando in ogni modo a strappare il sì al centrocampista che in questo momento non è infortunato. I contatti sono continui tra i dirigenti turchi e l’agente Jorge Mendes, lo stesso che cura gli interessi di Mourinho. Il Psg ha dato il via libera alla potenziale operazione, quindi per interrompere il prestito di Renato Sanches alla Roma serve il sì del giocatore, che piace tantissimo al neo allenatore del Besiktas Fernando Santos, ex commissario tecnico del Portogallo che ha vinto l’Europeo nel 2016. La Roma in questo momento è spettatrice della trattativa. Aspetta solo dei segnali per risparmiare quei 2 milioni di ingaggio e investirli su Söyüncü dell’Atletico Madrid, profilo che interessa (e non poco) a diverse realtà della Premier League visto che in passato ha militato nel Leicester. Bisogna solo aspettare. E capire le intenzioni di Renato Sanches. Il legame con Parigi viaggia pure su un altro binario. Perché la capolista della Ligue 1 ha messo gli occhi su Llorente. Risulta difficile ipotizzare una partenza, soprattutto se non arriverà il difensore turco dalla Spagna. La coperta dietro è troppo corta senza N'Dicka (in Coppa D'Africa), Smalling (fermo) e Kumbulla (ancora non pronto dopo il grave infortunio).