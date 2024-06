Roma su Riquelme e Gomez: Souloukou e Ghisolfi si muovono

Lavori in corso per ristrutturare la fascia sinistra. E attenzione, perché la prossima stagione potrebbe parlare quasi tutta spagnolo. La Roma sta proseguendo la trattativa con l’ Atletico Madrid per portare Rodrigo Riquelme nella capitale, al tempo stesso Souloukou e Ghisolfi hanno chiesto informazioni al Manchester City per Sergio Gomez. Il primo è di Madrid, il secondo è di Barcellona, e a loro si aggiungerebbe naturalmente il primo acquisto della nuova stagione Angeliño nato e cresciuto a pochi chilometri da La Coruña. Salutato Spinazzola , al quale il club ha deciso di non rinnovare il contratto, adesso la Roma è al lavoro per rinnovare l’intera corsia e gli interpreti più interessanti li sta trovando spagnoli. A loro tra l’altro si aggiungerebbeanche Buba Sangaré, il diciassettenne (li compirà ad agosto) terzino destro pronto a sbarcare nella capitale e pagato al Levante 1,5 milioni più il 10% della futura rivendita.

Roma, pista Sergio Gomez

E allora “vamos”, la Roma sta spingendo per cercare di consegnare a De Rossi una Roma al completo il prima possibile. Sergio Gomez è un nome intrigante trapelato dal portale spagnolo Relevo: il classe 2000 è seguito anche dalla Real Sociedad e sono stati effettuati dei sondaggi da alcuni club spagnoli. Quest’anno sotto la guida di Guardiola ha disputato 15 partite stagionali di cui solamente 6 in Premier League e nessuna da titolare. La Roma è a caccia di un vice Angeliño dopo aver riscattato l’ex Lipsia per 5 milioni di euro e potrebbe trovarlo nel ragazzo di 23 anni che ha uno stipendio abbordabile, da 1,6 milioni netti a stagione. I giallorossi aspettano una risposta dal City e poi da Gomez che sicuramente lascerebbe con un po’ di nostalgia il club inglese. Per non aver sfruttato l’occasione con Guardiola? No, per aver lasciato la squadra del suo cuore: «Tifo il City da quando sono piccolo, è una passione che mi ha trasmesso mio fratello», ha ammesso in un’intervista. Sta di fatto che dopo due stagioni con poco spazio ma con sei trofei per lui sarebbe il momento di salutare il club per continuare il suo percorso di crescita.

L'agente di Riquelme

Ed è lo stesso obiettivo di Riquelme che ha risposto positivamente alla telefonata della Roma e sarebbe disposto a lasciare l’Atletico Madrid per cominciare una nuova avventura in Serie A, con una maglia da titolare. La trattativa è in corso tra la Roma e i colchoneros, resta il divario tra la domanda e l’offerta, una forbice di circa dieci milioni di euro. Gli spagnoli chiedono 30 milioni, Ghisolfi per avvicinarsi dovrebbe offrire tra i 23 e i 25 milioni di euro aggiungendo qualche bonus. Un punto di incontro si potrà trovare, e probabilmente se lo augurano tutte le parti. Intanto Riquelme ha ricevuto la visita dei suoi agenti in vacanza a Valencia dove tra sole e mare si sta anche allenando per mantenere una corretta forma atletica. La presenza dell’entourage è un chiaro segnale di affari in corso, così come la foto pubblicata dallo stesso procuratore: il ragazzo in campo insieme a Gutierrrez (lui e Rodrigo sono molto amici) in un centro sportivo e il messaggio «Al lavoro per ciò che sta arrivando». Così fatta eccezione per El Shaarawy, la corsia sinistra tra Riquelme, Gomez e Angeliño sarebbe tutta spagnola. Più il giovane Sagarè, a destra, pronto ad aggregarsi al gruppo per eventuali tour della città. Prima tappa, neanche a dirlo, Piazza di Spagna.